شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهم أعمال رياض السنباطى فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة الملحن رياض السنباطي، هو واحد من أهم ملحنين الزمن الجميل والذى تميز بتلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً في الأوبرا العربية والأغنية السينمائية والدينية، وتعاون مع العديد من النجوم الغناء العالم العربى، ومن أبرزها أم كلثوم، وأسمهان، ونجاة الصغير، وهدي سلطان، ومياده الحناوي، ومحمد عبد المطلب، وغيرهما، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أشهر أغنيات رياض السنباطي مع نجوم الغناء بمناسبة ذكرى وفاته.

الأطلال

لحن رياض السنباطى عددا من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم ومن أبرزهما "الأطلال" وهي واحدة من أجمل ما غنت أم كلثوم وأروع ما لحن السنباطي، وغنتها عام 1966 وهي أجزاء من قصيدة الأطلال الأصلية بالإضافة إلى أجزاء من قصيدة الوداع للشاعر إبراهيم ناجي.

على بلد المحبوب ودينى - أم كلثوم:

من ضمن الأغانى التى لحنها رياض لأم كلثوم والتى قدمت عام 1935 ولاقت نجاحا كبيرا، وقت طرحها، وهى أهم أغنية لها حتى الآن ولاتزال تذاع فى محطات الراديو.

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إلهى ما أعظمت - نجاة الصغير

كما لحن السنباطي واحدة من أشهر أغنيات نجاة الصغير، وهى أغنية ديني "إلهى ما أعظمت " التى من كلمات "حسين السيد"، وتغنت بها نجاة عام 1963.

شفت حبيبي- محمد عبد المطلب

هى أغنية لحن رياض السنباطي، وكتابها الشاعر عبدالباسط عبدالرحمن، بعنوان"شفت حبيبي" من أكتر أغاني حققت نجاح كبير لمحمد عبد المطلب وقت طرحها.

إن كانت ناسي أفكرك - هدي السلطان:

تعاون الملحن الراحل رياض السنباطي مع هدي السلطان فى أغنية "إن كانت ناسي أفكرك"، وهي من كلمات محمد علي أحمد.