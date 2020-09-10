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شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان بـ مايوه جرىء بالظهور الأول لها بعد توقف برنامج KUWTK والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان قررت عدم التعليق عن فكرة إنهاء برنامج عائلة كاردشيان "Kardashians" أو "KUWTK" الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم بعرض آخر موسم له في بداية 2021، واتجهت كورتني للاسترخاء للتخلص من الضغوط .
ونشرت كورتنى البالغة من العمر 41 عامر على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام " صورة وهي تجلس في بحيرة وكانت النجمة الشهيرة مرتديه "مايوه" باللون الفوشيا ذى تصميم بسيط، بينما كانت تستفيد من أشعة الشمس، وتبدو كورتني وكأنها تفكر في شيء ما .
وقد حصدت صورة كورتني في 7 ساعات فقط ، أكثر من 1.1 مليون LIKES ، وبهذا يعتبر هذا هو الظهور الأول لكورتني بعد إعلان عائلة كاردشيان انهاء البرنامج بمجرد عرض موسمه الجديد في بداية 2021 .
كورتني كاردشيان
يذكر أنه جاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان : بعد 14 عاما، و 20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات ، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات ، خلال الأوقات الجيدة ، والأوقات السيئة ، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد ، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.
شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة ، والأهم من ذلك ، شكر خاص جدا لرايان سيكريست لإيمانه بنا ، لكوننا شريكا لنا ، وفريق الإنتاج لدينا فى Bunim / Murray ، الذين أمضوا ساعات لا تحصى فى توثيق حياتنا ، و من المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021.
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