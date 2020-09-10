شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير أبيض × أبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة داليا البحيرى فى جلسة تصوير جديدة لها، نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ارتدت خلالها فستانا أبيض وأقراط ذهبية، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كل صباح لديك فرصة جديدة لتكون نسخة أكثر سعادة من نفسك ... صباح الخير يا أحبائي"، كما كتبت "لا تقارن حياتك بالآخرين. لا يوجد مقارنة بين الشمس والقمر، فهى تشرق عندما يحين الوقت".



داليا البحيري

وكانت كشفت الفنانة داليا البحيرى عن تعرضها للتحرش من شاب خلال تواجدها على شاطئ البحر خلال قضاء عطلتها الصيفية، مؤكدة أنه حاول لمسها بيده أمام الجميع بشكل يظهر عدم قصده، قائلة: "أنا فى الحالات دى بضرب على طول لفيت وضربته لكن الغريب إنه حتى مردش بيبقوا شديدى الجبن".



داليا البحيري



داليا

وتابعت داليا البحيرى أنها تعرضت للتحرش فى الشارع أيضاً قرابة 3 مرات، وذلك فى تصريحات إعلامية لها، مؤكدة أنها تقف فى صف الفتاة دائمًا بأن تظهر للعلن وتتحدث عن ما تتعرض له، مؤكدًة أنه يجب علينا تشجيع الفتيات على أخذ حقوقهن لأن المجتمع يوصم الفتاة ويهاجمها.

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صورة اخري



جانب من جلسة التصوير

وأوضحت أن الخوف من التحرش يكون على الأطفال الصغار وهؤلاء يخافون الحديث فى الأمر أكثر من الفتيات، معقبًة: "الواحد يطلع من صمته ويتكلم هذا أمر مهم جدًا وعلينا أن نشجع بعضنا على هذا والحكومة الحالية تشجع على ذلك باتحاذ إجراءات فورية".



دليا البحيري



داليا

وتابعت أن من مزايا "السوشال ميديا" أنه عندما يتحول الأمر لقضية رأى عام يحدث صدى قوى، مضيفًة: "أنا بشجع أى شخص ولد أو بنت يحدث له تحرش بأن يتحدث فورًا".

يُذكر أن داليا البحيرى شاركت فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "فلانتينو" الذى قام ببطولته الزعيم عادل إمام وبمشاركة دلال عبد العزيز، محمد كيلانى، وهدى المفتى، وحمدى الميرغنى، وسليمان عيد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجل الزعيم، رامى إمام.