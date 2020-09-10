شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تكشف ردود أفعال الجمهور حول حكاية "أمل حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة حنان مطاوع، عن سعادتها بنجاح حكاية "أمل حياتى" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، مؤكدة أنها ممتنة ومبسوطة بردود فعل الناس حول المسلسل، الذى انتهت أحداثه أمس الأربعاء، بعد 10 حلقات عرضت على مجموعة قنوات DMC، مشيرة إلى أن الجمهور هو سبب نجاحها.





وقالت حنان، فى مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "كل الناس.. حقيقى أنا ممتنة ومبسوطة أوى أوى بردود الأفعال حوالين أمل حياتى، ربنا يخليكوا ليا ودايما أبقى عند حسن ظنكم.. وبحبكم أوى أوى أوى"، أتبعته بتعليق: "رسالة منى حباً وتقديراً ليكوا كلكوا، بيكوا نجحت وبيكوا هكمل.. إلى اللقاء فى عمل آخر".

وعرضت مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.





وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقى حكايات مسلسل "إلا أنا" والذى كان تم عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.

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وبدأ تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، وجارى تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.