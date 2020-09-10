شكرا لقرائتكم خبر عن راغب وإليسا وكارول سماحة ينددون باندلاع حريق جديد فى مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من نجوم لبنان عن حزنهم الشديد لاندلاع حريق ضخم فى مرفأ بيروت، اليوم الخميس، وكتب النجم راغب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "حريق جديد فى ما تبقى من مرفأ بيروت".

مضيفا "الأكثرية الساحقة فى من يعملون فى المرفأ هم من أتباع زعماء الطوائف وشركائهم وقبضاياتهم !! ما حقيقة ما يحصل في المرفأ ؟! هل هناك من سيخبرنا حقيقة ما يحصل هناك؟من افتعل الحريق يستحق الحرق".

وكتبت النجمة كارول سماحة قائلة: "مرفأ بيروت يحترق من جديد عم نحلم أكيد"، وكتبت النجمة إليسا: "كده كتير".

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فى حين كتبت نوال الزغبى تعليقاً على فيديو الحرائق: "مرفأ بيروت يحترق من جديد، الله يستر".

واندلع حريق ضخم فى مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، اليوم الخميس، ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الحريق شب فى منطقة السوق الحرةوتحديدا فى مستودع يحتوى على رواسب زيوت وإطارات، سارعت قوات الإنقاذ وفرق الدفاع المدنى إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط خوفوقلق من تجدد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضى.

وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، حيث سادت حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين، كما قام البعض بإخلاء المبانى المحيطة بالمرفأ.