شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تحيى حفلا أون لاين اليوم وتطرح قط وفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة سميرة سعيد، اليوم الخميس، حفلا أون لاين على تيك توك الساعة 8 ونصف مساء، ومن المقرر أن تغنى سميرة فى حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنىمجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و"ع البال".

ومن مفاجأة الحفل أن النجمة سميرة سعيد سوف تغنى أغنيتها السنجل الجديدة "قط وفار" من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

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يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

فيما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجمالتونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدلوالملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان.

فيما طرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وإخراج نضال هاني.