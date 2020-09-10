شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يجسد "نجيب زاهى ذركش" فى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب عبد الرحيم كمال لـ"الخليج 365" أنه تم الاستقرار على "نجيب زاهى ذركش" ليكون اسماً لمسلسله الجديد الذى يجمعه بالنجم يحيى الفخرانى فى شهر رمضان المقبل حيث يواصل كتابة سيناريو العمل الذى يتمى إلى الدراما الاجتماعية، فى حين يعمل مخرج العمل شادى الفخرانى على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وابرام التعاقدات معهم.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائية ناحجة خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحاً كبيراً، اضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.