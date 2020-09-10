شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تفتح أبوابها لعابر سبيل ينشد التواشيح فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن دعمها لعابر سبيل يغنى بالشوارع بحثا عن لقمة العيش، وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "أبدى الفنان الكبير ونقيب المهن الموسيقيه الفنان هانى شاكر وأعضاء المجلس استعدادهم دعم هذا الموهوب ومنحه عضوية النقابة وسيتم التواصل معه فى أقرب وقت ممكن شكراً نقيبنا المحترم نقابة المهن الموسيقية تدعم كل موهبة حقيقية".

Advertisements

وقد أعلنت المطربة نادية مصطفى شفاءها من فيروس كورونا المستجد، الأيام الماضية بعد تأكد سلبية التحاليل، وقضائها فترة عزل استمرتأكثر من 16 يوما.

وقالت نادية، عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كانتحليل واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد للهحمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".