شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها على يخت فاخر بـ2 مليون دولار للأسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد ميلادها التاسع والثلاثين، مع زوجها مغنى الراب الأمريكى جاى زى وأبنائها الثلاثة، فى يخت فاخر استأجرته مقابل 2 مليون دولار فى الأسبوع، حيث سافرت إلى أحد الشواطئ فى كروتيا، ويبلغ طول اليخت 107 أمتار ويضم 8 غرف نوم إضافةً إلى غرفة رئيسية وحمام سباحة كبير.



بيونسيه وعائلتها



صورة أخري

ويتسع اليخت لما يصل إلى 12 ضيفًا (لا يشمل طاقم العمل المكون من 34 شخصًا) ، ويحتوى على ثمانية غرف فاخرة بحمامات داخلية وسبع غرف لكبار الشخصيات وجناح رئيسى، كما أن لديها حمام سباحة على سطح السفينة ومسرح ومنتجع صحي، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.



زوج بيونسيه

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اليخت من الداخل



اليخت

وتعهدت بيونسيه بالتبرع بمبلغ مليون دولار للشركات الصغيرة المملوكة للأشخاص أصحاب البشرة السمراء، وتأتى هذه الخطوة عبر مؤسستها "BeyGOOD"، التي أسستها في عام 2013 واستخدمها للمساعدة فى تزويد مدينة فلينت بولاية ميشيجان بالمياه النظيفة، وساعدت أيضا ضحايا إعصار هارفي في عام 2017، ومؤخرا المتضررين من جائحة فيروس كورونا "COVID-19".

حيث تم إطلاق صندوق "Small Business Impact Fund" الذى تم الإعلان عنه سابقا فى يوليو بالشراكة مع NAACP ويعمل علة منح 20 شركة مملوكة للسود فى جميع أنحاء الولايات المتحدة منحة قدرها 10000 دولار لكل منهم.

من ناحية أخرى حرصت بيونسيه على الاحتفال بميلاد طفل صديقتها كاتى بيرى الأول من خلال هدية حيث كشفت كاتى بيرى عبر الـ " STORIES " الخاص بصفحتها الشخصية على إنستجرام عن باقة الزهور باللون الأبيض مع بطاقة التهنئة التى تلقتها من بيونسيه.