أول حلقة في الموسم الجديد.. ليلة القبض على عصابة بـ"100 وش" الليلة

رنا صلاح الدين - تحل أسرة مسلسل بـ"100 وش" ضيوفًا على برنامج "معكم"، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يومي الخميس والجمعة عبر فضايئة سي بي سي.

وتستضيف منى الشاذلي أبطال المسلسل في أولى حلقات الموسم الجديد، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا، من أجل أن يتحدث كل منهم عن كواليس العمل وكيف استعد كل بطل للشخصية التي قدمها واستطاع أن يخطف بها الأنظار ويصبح حديث الجمهور في الماراثون الرمضاني الماضي.

ودار المسلسل حول مغامرات عمر وسكر في كيفية النصب على مليونير والسطو على أمواله بمساعدة أصدقاء لهم فيما يشبه التشكيل العصابي ، واستغلال الظروف الصحية لرجل الأعمال الذي يعيش وحيدا ومريضا في قصره الفاخر وبرفقته ملايين الجنيهات يسعى عمر وسكر في السطو عليها لتأمين كلا منهما مستقبله المالي .

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

100 وش