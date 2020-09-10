رنا صلاح الدين - نشر الفنان محمد عبدالرحمن البوستر الدعائي الرسمي للفيلم الجديد "الخطة العامية"، والذي يشارك في بطولته مع علي ربيع وغادة عادل. محمد عبدالرحمن علق على البوستر، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "بسم الله.. توكلنا على الله.. البوستر الرسمي لفيلم #الخطة_العامية". وأضاف: "اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً إنتاج : Al Ramzy production - Oscar production تأليف؛: أحمد عبد الوهاب - كريم سامي إخراج : معتز التوني". وفيلم "الخطة العامية" من بطولة على ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبد والجليل، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البوستر التشويقي الأول لفيلم "الخطة العامية" لعلي ربيع وغادة عادل.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.