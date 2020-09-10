بعد "المتفائل".. سامح حسين يستعد لمسرحية جديدة

رنا صلاح الدين - بعد نجاح مسرحيته الأخيرة "المتفائل"، يستعد الفنان سامح حسين لمسرحية جديدة.

والمسرحية الجديدة ستكون عبارة عن عرض غنائي استعراضي، من إخراج إسلام إمام، وهو نفس مخرج مسرحية "المتفائل"، وذلك فى ثانى تعاون مسرحي بينهما.

ومسرحية "المتفائل" مازالت تعرض على خشبة المسرح القومي، بالإضافة إلى عرضها فى الإسكندرية.

سامح حسين

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وهي من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، وحنان عادل، وآيات مجدى، وتامر الكاشف، وغيرهم ، وهي عن رواية كانديد للكاتب فولتير، وإعداد وإخراج إسلام امام.

وتدور أحداث مسرحية "المتفائل" حول شخص يحارب كل المشاكل الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه، حيث أنه يتصف بالتفاؤل.

يذكر أن سامح حسين يشارك حاليا في تقديم برنامج "راجل و2 ستات" مع كل من الفنانة هيدي كرم، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، حيث يظهر معهما في حلقتين إسبوعيا.