كيف علق حسين الجسمي على رقص تامر حسني على أغنيته "بالبنط العريض"؟

رنا صلاح الدين - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حديث للفنان تامر حسني، خلال تواجده في أحد المطاعم.

تامر حسني ظهر في مقطع الفيديو وهو يرقص مع العاملين في المطعم على أغنية الفنان حسين الجسمي الجديدةن والتي تحمل اسم "بالبنط العريض".

الفنان حسين الجسمي أعاد نشر المقطع، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، ووجه رسالة لتامر، قائلا: "ربنا يسعدكم اكثر واكثر.. وألف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز #تامر_حسني #اختراع".

Advertisements

وأغنية “بالبنط العريض” من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.

وكلمات الأغنية: “حبيبى بالبُنط العريض غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا بابقى زى واحد جديد"

يذكر أن تامر حسني قد طرح مؤخرا فيديو كليب لأغنيته الجديدة "اختراع"، والتي شاركه غنائها الفنان محمود العسيلي.

وأغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى.