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رنا صلاح الدين - عبر الفنان المصري الشاب محمد عز عن ملله الشديد من تقديم الأدوار الجادة، لافتا إلى أنه يتمنى أن يقدم دورا كوميديا الفترة المقبلة.
محمد عز وجه رسالة طريفة للمخرجين، على حسابه الخاص بموقع "الفيس بوك"، بقوله: "أعزائي المخرجين أنا فرفوش عادي والله".
الفنان المصري أضاف: "حد يغامر ويبعد حاجة كوميدي بقى كله قفش قفش وشي كرمش من الجد يا جدعان".
محمد عز
يذكر أن الفنان المصري محمد عز كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي 2020 في مسلسل "الاختيار" وقدم دور أحد الجنود أبطال ملحمة البرث، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وإنعام سالوسة، وغيرهم.
وكان محمد عز قد شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها: "الأب الروحي، أيوب، لمس أكتاف، لآخر نفس، قيد عائلي، طلقة حظ، أفراح إبليس، ونسني، الاختيار، الأخ الكبير، إلا أنا"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عز في رسالة للمخرجين: وشي كرمش من الجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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