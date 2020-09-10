محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال مصدر مقرب للفنان شريف حلمي، إن الحالة الصحية لنجله "هشام" مستقرة، ويتواجد حاليا بإحدى المستشفيات بالهرم.
وأوضح أن "هشام" أصيب بعدة كدمات متفرقة في أنحاء جسمه، ولم يخرج من المستشفى حتى الآن لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على سلامته.
وكان شريف حلمي قد أعلن أمس عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن تعرض نجله "هشام" لحادث على الطريق الدائري، نقل على إثرها المستشفى، كما طالب جمهوره بالدعاء لنجله.
وكتب: "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري ، وهو الآن في العمليات بالمستشفى، الحمد لله في السراء والضراء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.. مطلوب الدعاء له بالنجاة".
كانت هذه تفاصيل خبر محجوز في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لنجل شريف حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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