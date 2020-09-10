خاص | تعرف على موعد طرح أغنية مصطفى شوقي "عرقسوسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد وصول كليب أغنيته "ضارب عليوي" إلى 9 مليون مشاهدة، كشف المطرب مصطفى شوقي عن استعداده لطرح رابع أغانيه مع المخرج والمنتج نصر محروس، وهي بعنوان "عرقسوسي"، من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.

المخرج والمنتج نصر محروس في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" أغنية دمها خفيف، ومن المقرر طرح الكليب الخاص بها مساء اليوم الخميس، عبر صفحة الشركة بموقع يوتيوب، ومواقع التواصل ومختلف التطبيقات".

"عرقسوسي" تشهد التعاون الثالث بين مصطفى شوقي والملحن بلال سرور، إذ غنى من ألحانه"ضارب عليوي"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر صابر كمال، بينما كتب نصر محروس "وحشتوي "ولحنها مصطفى.

كليب مصطفى شوقي "ضارب عليوي"، كان قد أثار جدلا عند طرح النسخة الأولى منه بسبب ظهور الراقصة الاستعراضية لينا، قبل أن يقوم المنتج والمخرج نصر محروس بحذف مشاهدها، وطرح نسخة ثانية قوبلت بالنجاح.