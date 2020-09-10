نور بدر ينضم لمسلسل "إلا أنا" في حكاية "أمر شخصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستكمل الفنان الشاب نور بدر، تصوير مشاهده ضمن حكاية "أمر شخصي"، في مسلسل "إلا أنا".

وانتهى "بدر" من تصوير 8 حلقات من العمل المكون من 10 حلقات، ويتبقى له يومان تصوير، إذ تنطلق أولى حلقات المسلسل يوم السبت المقبل على شاشة (دي إم سي).

حكاية "أمر شخصي" بطولة شيري عادل، وإخراج محمود كامل ،وينطلق عرضها يوم السبت المقبل في الثامنة مساءً.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، تضم كل منها ١٠ حلقات منفصلة.