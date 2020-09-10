محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالمخرج الكبير شريف عرفة. وعلق: "أمس مع العبقري شريف عرفة، وحديث الذكريات عبر ممر البدايات، صلاح: ياه ماتغيرتش خالص يا شريف، شريف: بس إنت اتغيرت يا صلاح". وشارك صلاح عبدالله في عدد من الأعمال من إخراج شريف عرفة هي "المنسي"، "حليم"، "يا مهلبية يا". يذكر أن الفنان صلاح عبدالله شارك في دراما رمضان الماضي في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، ومسلسل "عمر ودياب" مع الفنان مصطفى خاطر، والفنان علي ربيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " حديث الذكريات".. صلاح عبدالله بصحبة شريف عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.