نجوم"مسرح مصر" يقدمون"المتحولون" مع الفنان أشرف عبد الباقي على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "المتحولون".

تدور أحداث مسرحية "المتحولون"، في اطار كوميدي حول بعض الأشخاص الذين يقعوا ضحية لشخص يقوم بسرقة أعضاء المرضى من إحدى المستشفيات بطريقة ساذجة جداً مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.