"أخيرا حلقت بأمان عاليا".. ستيفاني صليبا بالكمامة على متن إحدى الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، مجموعة صور لها وهي على متن إحدى الطائرات، دون الكشف عن وجهة سفرها.
وظهرت "ستيفاني" في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية كمامة، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستجرام: "أخيرا حلقت بأمان عاليا، لا يمكنني الانتظار، هل يمكنم التخمين إلى أين أتجه".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل "الساحر" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة عابد فهد، محمد حداقي، رودريج سليمان، رشا بلال، ومن إخراج محمد لطفي.
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