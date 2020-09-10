"عمل ضابطًا في إدارة العمليات الخاصة وتكفل بـ50 أسرة".. معلومات عن أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

يحتفل الفنان أكرم حسني اليوم 10 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ44، فهو من مواليد 1976.

وهنا نرصد لكم معلومات عن الفنان أكرم حسني في التقرير التالي:

- عمل ضابطًا في إدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزي، لمدة 10 أعوام.

- بدأ مشواره الإعلامي في محطة "نجوم إف إم".

- اشتهر بشخصية سيد أبوحفيظة، وقدمها ببرنامج "أسعد الله مساءكم" على قناة "إم بي سي مصر"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وكان ينقد -في البرنامج- الواقع الإجتماعي والسياسي والاقتصادي بأسلوب ساخر.

- قدم بعدها شخصية وسيم هدهد عندما أراد أن يغير من شخصية سيد أبوحفيظة.

- يستعد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر" وهو من تأليف وائل عبدالله ومن إخراج محمد سامي.

- خاض تجربة الغناء في عدد من أعماله منها "الوصية"، "نادي الرجال السري"، وفي مسلسله الرمضاني "رجالة البيت"، قدم خلاله 10 أغانٍ.

- شهد عام 2020 مشاركته الأولى في المسرح، بمسرحية "عطل فني" التي عرضت فى موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

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- كتب عددًا من الأغاني في الأعمال التي شارك بها.

- شهدت نهاية عام 2019، وفاة والده الكابتن حسني عبدالرحيم، لاعب نادي الزمالك السابق، وشيعت جنازته من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب.

- شارك في تحدي الخير مع الفنانين لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة، وتكفل بـ50 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي.

- قال عنه الفنان نبيل الحلفاوي: "ليست مقارنات ولا تشبيهات، فلا أحد يشبه أحدًا.. لكن لو تخيلنا شوارع بأسماء جيل سابق.. فمن من الجدد يبدو عابرًا فيها.. أكرم حسني كأنه يبدو في شارع سمير غانم".

- كشف عن موقف محرج لزوجته بأحد البرامج التليفزيونية على قناة "دي إم سي": "مراتي في اللغة العربية ضعيفة، وتقريبًا ماكنتش بتروح حصص العربي في المدرسة، وكنت بقولها ماتذكريش لعيالنا، ورغم كده هي سيدة منظمة، وبخاف عليها دايمًا ومش بخاف منها".

- كشف أكرم حسني، عن تعرضه للسرقة عبر حسابه على"فيسبوك"، قائلاً: "الحقيقة دي مش أول مرة أتعرض فيها لسرقة شغلي بس الموضوع وصل لحد مايتسكتش عليه، أنا مش ضد أي شكل من الأشكال الفنية طالما بيتقدم في إطار من الاحترام للمهنة وللمجتمع، لكن أنا ضد كل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة مجهود وتعب ناس قعدت كتير أوي تشتغل".

وتابع "عملت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان اللي فات اسمها (بالباقي لبان)، من كلماتي ولحن بلال سرور وتوزيع كينج، وتفاجأت من يومين إن تمت سرقة لحن الأغنية واتعمل عليها مهرجانين واحد اسمه (هلا والله) وواحد اسمه (خد فطيرك)، ودي مش أول مرة أبقى عامل أغاني سواء من ألحاني أو من ألحان زمايلي المحترمين اللي بتعامل معاهم ويتسرق اللحن ويتعمل بيه أغاني، ودي سرقة صريحة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية".