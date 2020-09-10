رئيس الأوبرا: مصر من أوائل دول العالم التي بثت أنشطتها الفنية الكترونيًا

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على مشاركة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في منتدى بكين الدولي الثاني للفنون تحت عنوان الأزمات والفرص الخاصة بالفنون ما بعد كورونا.

ويتواصل يومي 9 - 10 سبتمبر عبر شبكة الانترنت بحضور ممثلو 13 دولة: مصر ، الصين ، بريطانيا ، امريكا ، بولندا ، الارجنتين ، المانيا ، البرازيل ، اذربيجان ، كوريا ، سويسرا ، اسبانيا واستراليا .

استهل المنتدى بعرض تقديمي عن أهداف هذه الدورة الخاصة بدراسة أحوال الثقافة والفنون في ظل جائحة كورونا وخلال الافتتاح القى رئيس الأوبرا كلمة اشار خلالها إلى الفنون كاحد الصناعات الهامة وتأثيرها في تكوين الشخصية وبناء الانسان.

مؤكدًا أن مصر حققت السبق والريادة في التحول بالانشطة إلى الواقع الافتراضي من خلال المنصات الالكترونية على شبكة الانترنت واتاحتها مجانًا مما شجع على الاسراع في التحول الرقمي كما ساهم في تحقيق العدالة الثقافية، حيث تم الوصول بالمنتج الفني لدار الاوبرا المصرية إلى مختلف الفئات في جميع انحاء مصر ومن ثم اطلع مواطنو أكثر من 28 دولة حول العالم

على الوان من الابداعات المصرية.

وتابع أن جائحة كورونا تسببت في تغيير نمط الحياة فى العالم وأعادت تشكيل طبيعة خارطة لفنون حيث فقد العالم خلال هذه الفترة التواصل المباشر مع الجمهور موضحًا أن مصر كان لها الريادة بين دول العالم في استئناف نشاطها والحفاظ على صناعة الفنون فبعد فترة توقف الفعاليات، والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر وشهدت كسادًا في سوق المنتج الفني أصدرت الحكومة المصرية قرارًا باستئناف الانشطة الفنية والثقافية بنسبة 25% من الطاقة الاستعابية للمواقع والمنشأت.

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وعلى الفور وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بتشيد مسارح مفتوحه في ساحات دار الاوبرا وشددت على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الجمهور مما ساهم في استئناف النشاط بشكل أمن، مشيرًا إلى تطبيق نفس الاجراءات الاحترازية في المسارح المغلقة.

كما نوه أن مصر نجحت في تحويل محنة كورونا الى منحه حقيقة لانها ساهمت بالاسراع في التحول

الرقمي ، واتخاذ اجراءات جديدة تساهم في زيادة الوعي ونشر الثقافة الصحية بين الجمهور ، لافتًا إلى أهمية وضرورة التواصل والتطوير المستمر بين دول العالم خاصة المشاركين بهذا المنتدي في التعامل من خلال الواقع الافتراضي وتاأسيس سوق فني مشترك يهدف الى التبادل ويضمن التواصل ويؤكد على لقاء الحضارات وحوار الثقافات مع الاخذ في الاعتبار أهمية انشاء منصة لمناقشة فكرة الاستثمار الثقافي والفني بينهم،

وذكر أكثر من تجربة تعاونت خلالها مصر مع جمهورية الصين الشعبية خلال فترة توقف الانشطة بسبب الجائحه وساهمت بشكل كبير في تلاقي الحضارتين والثقافتين العريقتين ، واختتم كلمته وجه الدعوة لاقامة لقاء دولي شهري يتم خلاله طرح افكار جديدة ومناقشة القضايا الفنية الهامة والخروج بحلول جادة تساهم في مواجهة مثل هذة التحديات حفاظا على التراث والمورث الثقافي والفني .

وشارك فس المنتدى من الصين عمدة بكين نائب وزير الثقافة والسياحة، ومدير مركز بكين للفنون ، المدير التنفيذى للاوبرا الملكية "بريطانيا" ، مدير اوبرا المترو بوليتان مدير اوركسترا فلاديفيا "امريكا" ، مدير دار الاوبرا "بولندا" ، مدير تياترو كولين "الارجنتين" ، مدير اوبرا شتيفتون "المانيا"، المدير التنفيذى لاوركسترا سان باولو "البرازيل"، المدير الفنى والقائد الاساسى لمسرح اوبرا ديالين "اذربيجان"، مدير مركز سول للفنون "كوريا" ، المدير الفني لمهرجان لوكسيرن "سويسرا" ، المدير الفنى لتياترو ريال "اسبانيا" ، المدير الفني لمركز مهرجان اديلا "استراليا".