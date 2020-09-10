شاهد .. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة حب لوالدته

نشر الفنان أحمد الفيشاوي بعض الصور لوالدته سمية الألفي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووجه أحمد رسالة حب لوالدته سمية قائلًا: ماما كيوت جدًا .. وبتحب البطاطس المقلية. Advertisements ومن ناحية آخرى ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلم أشباح أوروبا، والفيلم من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، بيومي فؤاد، باسم سمرة.

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