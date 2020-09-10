معتز الدمرداش يدرب طلاب اللغة والإعلام على مهارات المراسل والمذيع التلفزيوني

نظمت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دورة تدريبية للطلاب حاضر فيها الإعلامي معتز الدمرداش تحت عنوان مهارات المراسل والمذيع التلفزيوني وذلك عبر تطبيق برنامج زوم، تحت رعاية الدكتورة عزة أحمد هيكلعميدة الكلية.
فريق العمل، ومهارات البحث، والكتابة للصورة، ومبادئ المونتاج، والإلقاء أمام الكاميرا، ومناقشة التدريبات العملية وعرض ومناقشة التقرير.
تضمنت الدورة تدريبات نظرية وعملية على إنتاج تقارير إخبارية واحترافية، بدءًا من اختيار الزاوية المناسبة، وعمليات البحث، والتحقق من المصادر، واختيار مواقع التصوير والمقابلات، وقيادة
ركزت الدورة على إكساب الطلاب القدرة على اختيار القصة الإخبارية الناجحة، وطريقة معالجتها، وكتابة النصوص، والاستخدام الأمثل للصورة، والمقابلات الميدانية، واختيار المقاطع المناسبة منها، وعمليات الإنتاج اللاحقة وتقديم المحتوى الجيد.
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