في ساحة معركة حدثت قبل ألف عام .. وجدوا قطع كاملة لـلعبة الشطرنج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 1:27 مساءً

في حادثة قد تبدو غريبة، وجد عمال مناجم في بريطانيا قطع كاملة للعبة شطرنج الفايكنغ في ساحة معركة حدثت قبل ألف عام .

والفايكنغ مصطلح يطلق على شعوب جرمانية نوردية وغالباً على ملاحي السفن وتجار ومحاربي المناطق الإسكندنافية الذين هاجموا السواحل البريطانية و‌الفرنسية وأجزاء أخرى من أوروبا في أواخر القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر

اشتهر الفايكنغ ببراعة ملاحتهم وسفنهم الطويلة، واستطاعوا في بضع مئات من السنين السيطرة و‌استعمار سواحل أوروبا وأنهارها وجزرها، حيث أحرقوا وقتلوا ونهبوا مستحقين بذلك اسمهم الفايكنغ الذي يعني القرصان في اللغات الإسكندنافية القديمة.

واكتشف عامل المناجم المتقاعد ميك بوت (73 عامًا) اللعبة القديمة والأثرية في منطقة توركسي التابعة لمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، حيث تشير الدراسات أن مقاتلي الفايكنغ كانوا يقيمون معسكرات قتالية في تلك المناطق في عام 872 بعد الميلاد.

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ويعتبر مكان الاكتشاف أحد المراكز العسكرية أو المعسكرات الكبرى التي كانت بمثابة موقع دفاعي واستراتيجي للفايكنغ في فترات أشهر الشتاء والتي استخدمت في عمليات الاستعداد والتدريب لغزو إنجلترا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت القطع جزءا من لعبة استراتيجية تسمى “هانيفاتفال”، وهي تشبه لعبة الشطرنج وكانت شائعة لدى الجنود في ذلك الوقت والتي تساعد على تدريس الجنود العمليات الاستراتيجية في ساحة المعركة.

وتم طرح المجموعة الكاملة والنادرة من قطع ألعاب الفايكنغ للبيع بعد اكتشافها بواسطة جهاز الكشف عن المعادن للبيع في مزاد في “ديكس نونان ويب” (DNW) في لندن، يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر/ أيلول.