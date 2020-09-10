كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 1:13 مساءً ربيع الجميل بعدما دخل القفص الذهبي، نشر الفنان اللبناني ربيع الجميل صورة لطفلته التي رُزق بها وأطلق عليها اسم “ليونا”. ورُزق الفنان اللبناني ربيع الجميل بطفلته الأولى من زوجته مونيكا خزام وأطلقا عليها إسم “ليونا”، فانهالت التعليقات المتمنيّة العمر المديد لها عبر تطبيق الصور إنستغرام. وقد نشر الجميل صورة لابنته وعلّق قائلاً: “بشكر ربي على هالنعمة لعطاني ياها، واهم شي صحة مرتي وبنتي بالف خير.. وانشالله ” ليونا” بكون وجها خير عليي وعلى الكل”. وختم قائلاً:” الله ما يحرم حدا من هالنعمه الحلوة”. Advertisements ابنة ربيع الجميل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – ربيع الجميل يرزق بأول مولودة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.