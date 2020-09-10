للمرة الأولى… تييم إلى نصف النهائي لفلاشينغ ميدوز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - للمرة الأولى في مسيرته، بلغ النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثاً عالمياً، الدور نصف النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، والتحق به كل من الروسي دانييل مدفيديف الوصيف والبلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

وتفوق تييم على الأوسترالي الكس دي مينور بنتيجة 6-1، 6-2 و6-4 في ساعتين و4 دقائق ليضرب موعداW مع مدفيديف المصنف خامسا عالميا، الذي تفوق على مواطنه اندري روبليف 7-6 (8-6) و6-3 و7-6 (7-5).

وقال تييم المصنف ثانياً في البطولة: “كان لدي شعور جيد منذ اللحظات الاولى للمباراة. شعرت ان المجموعة الاولى، خصوصاً عندما كسرت ارساله للمرة الثانية، كانت قوية وشهدت تبادلات طويلة للكرة”.

وتابع: “أعتقد أن المجموعتين الاولى والثانية تبدوان اسهل اذا نظرنا الى نتيجتيهما مما كانتا عليه فعلا”.

ويسعى تييم للقبه الاول في البطولات الكبرى بعد خسارته نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 ونهائي بطولة أوستراليا المفتوحة مطلع العام أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي أقصي من فلاشينغ ميدوز في ثمن النهائي بسبب ضربه احدى حكمات الخطوط بالكرة دون قصد.

ولم تكن الأمور سهلة على مدفيديف في مواجهة مواطنه وصديق الطفولة، حيث احتاج لساعتين و27 دقيقة لتخطي عقبة المصنف عاشر في البطولة.

وتقدم روبليف 5-1 على مدفيديف في شوط كسر التعادل من المجموعة الاولى قبل ان يعود الاخير من بعيد ويحسمه 8-6.

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وقال المصنف ثالثا في البطولة: “في هذه اللحظات تشعر وكأنه عليك ان تقاتل من أجل كل نقطة، ولكن تعتقد أيضا أنك: حسنا، لقد خسرت هذه المجموعة ربما”.

وتابع مدفيديف، الذي خسر نهائي العام الماضي امام الاسباني المخضرم رافاييل نادال في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات: “شعرت أنني قد أدخل في مأزق لذا كنت سعيدا جدا بالفوز في شوط كسر التعادل هذا”.

ولدى السيدات، بغلت ازارنكا وصيفة عامي 2012 و2013 الدور نصف النهائي على حساب البلجيكية اليز مرتنز بنتيجة 6-1 و6-صفر في غضون ساعة و13 دقيقة فقط، لتجدد المنافسة مع غريمتها الاميركية سيرينا وليامس التي اسقطتها في نهائي العامين المذكورين.

وقالت المصنفة اولى سابقا بعد اللقاء: “كانت مباراة جيدة. شعرت وكأنني جعلت الملعب كبيرا بالنسبة لها اليوم، الامر الذي نجح فعلا”.

وفشلت مرتنز في الحفاظ على شوط ارسالها ولو مرة في اللقاء وفازت بنسبة 19 في المئة فقط من النقاط على ارسالها الثاني.

وتسعى ازانكا المصفنة 23 عالميا للقبها الثالث في البطولات الاربع الكبرى والاول منذ سبعة اعوام بعد لقبي أوستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013، بحسب (أ ف ب).