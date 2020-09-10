مباراة حاسمة بين رابتورز وسلتيكس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - تفوق تورونتو رابتورز على بوسطن سلتيكس بنتيجة 125-122، ليعادل سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية 3-3، ويفرض مباراة سابعة حاسمة، وقد احتاج رابتوز لوقتين إضافين للإبقاء على آماله حية في الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما تقدم لوس أنجلس كليبرز على دنفر ناغتس (3-1) في نصف نهائي الغربية بفوزه 96-85.

وكان كايل لوري الأفضل من جانب تورونتو مع 33 نقطة، فيما أضاف نورمان باول 23 من دكة البدلاء في مباراة مثيرة حتى الثواني الاخيرة.

ويلتقي الفريقان في مباراة سابعة وحاسمة الجمعة من أجل مقعد في نهائي المنطقة لمواجهة ميامي هيت.

وقال لوري المنهك بعد خوضه 53 في المباراة: “في كل استحواذ نلعب وكأن الكرة معنا للمرة الاخيرة ونجد السبل لتحقيق الانتصارات”.

وتابع: “كانت مباراة جمعت فريقين شرسين يلعبان بقوة. إما الفوز إما العودة الى المنزل. كان علينا ان نحسم الامور بغض النظر عمّن يقوم بذلك. نحن جاهزون للمباراة السابعة”.

وسرق باول الكرة وشن هجمة مرتدة مسجلا نقطتين إضافة الى رمية حرة من الخطأ ليمنح التقدم 121-117، لتورونتو قبل 38 ثانية من النهاية.

وقال الأميركي (27 عاما) بعد اللقاء: “صبّيت تركيزي على الدفاع ونقلت ذلك على الطرف الآخر (الهجومي)”.

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وتابع: “أنا فخور بنفسي لتسجيل سلات الفوز. دعتني المباراة لأكون شرسا وهذا ما قمت به. ألعب لأجل ذلك”.

سجل جايسون تاتوم ثنائية لبوسطن، قبل ان يرد لوري بالمثل بتسديدة ناجحة لتورونتو هي السادسة توالياً ليمنح التقدم لرابتورز 123-119.

سجل تاتوم ثلاثية مقلصاً الفارق الى نقطة وحيدة قبل 6,2 ثانية من النهاية، الا ان باول سجل رمتين حرتين فيما اهدر ماركوس سمارت ثلاثية في اللحظات الاخيرة لتنتهي المواجهة المثيرة بفوز الفريق الكندي 125-122.

في مباراة أخرى، اقترب كليبرز من بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1970، عندما كان تحت اسم بافلو برايفز.

وكان كاوهي ليونارد نجم كليبرز قريباً من تحقيق أول “تريبل دوبل” في مسيرته في الادوار الاقصائية “بلاي أوف”، بعدما حقق 30 نقطة، 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وقال ليونارد أفضل لاعب في نهائي العام الماضي مع رابتورز: “كنا بكامل تركيزنا، دخلنا الى المباراة ونحن نعرف ما هي الخطة، وضعنا كل طاقتنا في الدقائق الخمس الأولى واستمرينا على هذا النحو”.

وكان الصربي نيكولا يوكيتش الأفضل من جانب ناغتس مع 26 نقطة و11 متابعة، بحسب (أ ف ب).