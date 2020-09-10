فن ومشاهير

انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات الشهر المقبل

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 3 ساعات

انطلاق أول دوري نسائي سعودي الشهر المقبل

في خطوة من شأنها تعزيز مكانة المرأة في المجال الرياضي ،اعلن الاتحاد السعودي عن الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق أول دوري كرة قدم مجتمعي للسيدات على مستوى السعودية.

وبدأت الجهات المسؤولة عن الدوري النسائي بوضع اللمسات والترتيبات النهائية تمهيدا لانطلاق الدوري الذي تقرر أن ينطلق في شهر أكتوبر القادم، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الذي تشرف عليه وزارة بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قد أطلق في فبراير الماضي، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، في حفل حضره رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد، وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي، والفرق ، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل المملكة وخارجها.

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ويهدف دوري السيدات إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهم وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، حسب ما أشارت صحيفة “عكاظ”.

وسيقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصاً للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق، إذ سيكون نظام البطولة على طريقة مجموعات في الدور الأول ونظام خروج المغلوب في الدور الثاني على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. كما تم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

وأكد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع جاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في أكتوبر 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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