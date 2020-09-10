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تراند اليوم : بيرين سات تروج للموسم الثاني من “عطايا”.. إتفرج

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bosyfawzy 0 تبليغ

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أصبح الموسم الثاني من مسلسل “عطايا” للممثلة التركية بيرين سات، متاحا على Netflix.

من أجل الترويج للمسلسل، استعادت بيرين التي اشتهرت عربيا باسم “فاطمة” مع جمهورها بعض اللقطات من الموسم الأول.

بيرين سات تروج للموسم الثاني من

نشرت بيرين صورا عبر حسابها على Instagram من المسلسل وكتب موجهة الشكر لكل من عمل على ظهور الموسم الثاني في أفضل صورة.

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بيرين سات تروج للموسم الثاني من

بيرين سات تروج للموسم الثاني من

مسلسل “عطايا” قصته مستوحاة من كتاب “صحوة العالم”، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة “عطايا” وهي رسامة شابة تعيش ‏حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان،

حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم بواسطة عالم ‏الآثار إرهان، وتبدأ رحلتها في البحث عن الماضي، وهو من بطولة بيرين سات‏،مهمت غينسور، ميتن أكدولجر، ميليسا سينولسون، ‏باشاك كوكلوكايا، سيفان كانوفا، وتيم سيفي.

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