تراند اليوم : حسين الجسمي يرد على رقص تامر حسني على “بالبنط العريض”.. إتفرج

أعاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي نشر فيديو رقص تامر حسني مع عدد من محبيه وعلق عليه معبرا عن سعادته.

كتب الجسمي تعليقا على الفيديو عبر حسابه بموقع Twitter: “ربنا يسعدكم اكثر واكثر، وألف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز #تامر_حسني #اختراع”.

ربنا يسعدكم اكثر واكثر ????????????

وألف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز #تامر_حسني #اختراع @tamerhosny pic.twitter.com/72dAe056rA

— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) September 10, 2020

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وكان تامر حسني ظهر في الفيديو برفقة العمال في أحد المطاعم، وقد رقصوا جميعا على أنغام الأغنية.

من ناحية آخرى، طرح الفنان حسين الجسمي مؤخراً أغنية “بالبنط العريض” والتي حققت انتشارًا واسعًا منذ طرحها قبل أيام، إذ بلغت نسبة مشاهدة على موقع Youtube تجاوزت الـ 10 ملايين مشاهدة.