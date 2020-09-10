تراند اليوم : إتفرج.. بعد رحلته في الامارات .. عودة محمد رمضان بطائرة خاصة إلي مصر

شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام” لقطات جديدة من رحلة عودته بطائرة خاصة من مدينة دبي إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وظهر رمضان في الفيديو برفقة أفراد أسرته، وحرص على إبراز فخامة الطائرة بحركات استعراضية، وكان يدخن السيجار.

وصاحب الفيديو أجزاء من أغنيته الأخيرة “يا حبيبي” وأغنية “نمبر وان”.

وكان محمد رمضان قد قام بتصوير أغنية “يا حبيبي” الذي تجمعه بالمطرب العالمي ميتر جيمس في الإمارات العربية المتحدة وحققت حتى الآن ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.

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وكان محمد رمضان أطلق أغنيته الجديدة “يا حبيبي” التي صورها في مدينة دبي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام.

أغنية “يا حبيبي” تجمع محمد رمضان بالمطرب العالمي ميتر جيمس، وحققت حتى الآن أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

ويخوض رمضان سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل يحمل اسم “موسى”، تأليف ناصر عبد الرحمن، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم شيرين رضا وباسم سمرة، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.