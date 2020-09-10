تراند اليوم : درة تحصل علي لقب ملكة جمال الكون – اتفرج

خطفت النجمة التونسية درة أنظار جمهورها بنشر عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور الفيديوهات “إنستجرام ” .

وتفاعل معها عدد كبيرمن متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

درة فنانة رائعة وقمر وشيك ، الملكة درة فى السما عالية ، ملكه جمال الكون ، أجمل و أشيك فنانة في الوطن العربي ، شكلك حلوو أوووي “.

كانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم “يوم وليلة”، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .

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ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.