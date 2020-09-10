تراند اليوم : أحمد الفيشاوي ينشر صور جديدة لوالدته.. إتفرج

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بلحظات خاصة له مع والدته.

نشر الفيشاوي عبر حسابه على Instagram بعض الصور لوالدته الفنانة سمية الألفي، ظهرت فيها في أحد المطاعم خلال تناولهما العشاء.

كتب الفيشاوي ليصف والدته بأنها لطيفة للغاية، موضحا أنها تحب تناول البطاطس المقلية.

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من ناحية آخرى يشارك الفيشاوي في فيلم “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

فيلم “30 مارس” أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.