هل خضع تامر حسني لعملية تجميل جديدة؟.. صورة تثير الجدل

رنا صلاح الدين - أثارت صورة حديثة للفنان المصري تامر حسني جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما لاحظوا تغير ملامح الفنان بشكل كبير.

تامر حسني

تامر ظهر في الصورة بجسد نحيف، كما بدا بوجه منحوت بشكل ملحوظ مما غير ملامحه، وهو ما دفع عدد كبير من النشطاء لاتهامه بالخضوع لعملية تجميل أخرى.

وأعاد النشطاء نشر صورة تامر وانتقدوا خضوعه لعمليات تجميل، حيث كتب أحدهم: "هوس تامر حسني بعمليات نحت الوش".

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تامر حسني

وكتب آخر ساخرا: " تامر حسني من كتر عمليات التجميل فوشه بقي شبه اسبونج بوب والراجل ف فيلم up".

تامر حسني

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها الفنان تامر حسني الجدل بتغير ملامح وجهه، حيث أن الجمهور لاحظوا تغير ملامحه في عام 2018 بعد ظهوره في برنامج ذا فويس كيدز، وتكهن البعض بأنه خضع لحقن "تكساس" التي تجعل الفك أكثر عرضاً، كما أنه حصل على "غمازة" الذقن.