عمرو مصطفى يوجه الشكر لثلاثة فنانين: ساعدوني في بداياتي دون مقابل

رنا صلاح الدين - في لمسة وفاء خاصة، حرص الفنان المصري عمرو مصطفى على توجيه الشكر لثلاثة فنانين، والذين ساعدوه في بداية حياته الفنية، دون أن يحصلوا على على أي مقابل، ودون استغلال لموهبته.

عمرو مصطفى نشر صور هؤلاء الفنانين، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلق قائلا: "الدكتورعادل عمر(شاعر -فنان -مدرس -إنسان) الشاعر عنتر هلال (شاعر -رسام -اب حنون ) الموزع طارق مدكور (موزع عالمي - أخ كبير- طباخ ماهر)".

عمرو مصطفى

الفنان المصري أضاف: "هؤلاء جميعهم ساعدوني في بداياتي بكل ما يملكون من طاقة بدون انتظار مقابل بدون استغلال لموهبتي.. أدين لهم بالفضل بعد الله سبحانه وتعالي وأشكرهم من قلبي".

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وأضاف أنه سيغلق المرحلة الأولى من حياته الفنية، ليبدأ مرحلة جديدة، حيث قال: "هكذا أغلقت المرحلة الأولي في حياتي الفنية 20 سنة تلحين بداية حياة فنية جديدة ألحان واكتشاف مواهب مصرية وغناء وتنطيط هتبهروا بالقادم إن شاء الله".

وكان الملحن المصري عمرو مصطفى قد احتفل العام الماض بمرور 20عاما على تلحين أول أغانيه، وهي أغنية "خليك فاكرني"، وأعلن اعتزاله التلحين.

الملحن المصري كتب: " 1999 / 2019 /٢٠ سنه تلحين .. النهارده هكون تميت ٢٠ سنه كملحن ذكري اول اغنيه خليك فاكرني البدايه كانت خليك فاكرني والنهايه كانت طبعا قادرين نعملها".

عمرو أعلن أعتزاله التلحين والاتجاه لمجال الغناء فقط، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "وبدايه مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي ان شاء الله".