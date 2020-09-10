يوسف الشريف يخضع لجلسة تصوير مع زوجته.. ويتغزل فيها بأغنية عمرو دياب.. صور

رنا صلاح الدين - خضع الفنان المصري يوسف الشريف لجلسة تصوير حديثة جمعته بزوجته الكاتبة والإستايلست إنجي علاء، بعدسة المصور كريم اليماني.
زوجة يوسف الشريف نشرت مجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وقد حازت الجلسة على إعجاب متابعيها.
الشريف نشر صورة من الجلسة، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وتغزل في زوجته بمقطع من أغنية عمرو دياب "زي ما انتي".
الفنان المصري كتب: "وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغاليه دي بنت الأصول.. مستحيل اقبل في حقك أي كلمة.. انتي اعلى منهم فوق انتي نجمه.. واللي يسألني عليكي بقول دي نعمه مستحيل اوصف جمالك مهما اقول".
يذكر أن يوسف الشريف قد احتفل في شهر مايو الماضي بعيد زواجه الـ 11 من زوجته الكاتبة والإستايلست إنجي علاء.
الفنان المصري نشر صور جمعته بزوجته، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، ووجه لها تهنئة رومانسية بهذه المناسبة السعيدة.
الشريف كتب في رسالته لزوجته: "انهارده نتم ١١سنه جواز.. كل يوم في ال١١سنه دول بحمد ربنا سبحانه وتعالى انه رزقني بيكي.. كل سنه وانتِ طيبه وربنا يخليكي ليّا وللولاد".
ومن جانبها كتبت زوجته إنجي علاء، على حسابها على "تويتر": "عيد جوازنا ال ١١ كل سنة وانت طيب يا حبيبي رحلة كفاح طويلة.. يارب دايما ربنا يعملنا اللي فيه الخير.. كل عيد جواز وانت جنبي في أحسن حال وصحة وسعادة وربنا يخليك لينا".
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