فن ومشاهير

نجوى فؤاد تُؤكِّد أنّ قلوب المصريين جميعًا مع الشعب السوداني

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القاهرة - لايف ستايل

أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن حزنها الشديد للكارثة الإنسانية التي تعرض لها الشعب السوداني مؤخرا بسبب الفيضانات، وقالت: "قلوبنا جميعا مع الشعب السوداني الشقيق".
وأضافت نجوى خلال المداخلة الهاتفية لبرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة "تن"، أنها دائما لا تفصل بين مصر والسودان وتعتبر شعب البلدين شعبا واحدا، وقالت النجمة مادلين طبر إن مصر تبقى الأخت الكبرى للشعوب العربية، حيث تمد لكل الشعوب جسور المساعدة فور حدوث أي كارثة.


وعن رأيها في الرقص الاستعراضي في الوقت الحالي، قالت نجوى فؤاد: "الرقص الاستعراضي تغير تماما عما كان عليه، حتى بدلة الرقص تغيرت كثيرا"، مشيرة إلى أنها تتمنى رؤية الراقصات ببدلة صعيدي أو فلاحي أو غيرها من هذه الملابس، بدلاً من الاعتماد على البدلة التركي.
وأوضحت أنها كانت تقدم الاستعراض لمدة ساعتين تستعين فيه بفريق عمل متكامل من متخصصين في الملابس والديكور والموسيقى والأشعار، أما الآن فلم يعد الرقص الاستعراضي كسابق عهده.
يذكر أن الفنانة مادلين طبر تقدّم برنامج "حلوة يا دنيا" على قناة "تن" يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع.

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