محمد نور يُؤكِّد أنّ هذا ليس وقت طرح ألبومات جديدة

أكَّد المطرب محمد نور أنه لن يطرح هذا العام ألبوم جديد، موضحا أن العام المقبل سيشهد صدور ميني ألبوم له.وحلّ المطرب محمد نور، الثلاثاء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، واحتفل خلال الحلقة بنجاح أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ساسو.



وقال محمد نور: "السنة دي صعب نسمع أو ننزل ألبوم كامل وده مالوش علاقة بفيروس كورونا بس إحنا السنة دي مالحقناش نعمل أي شغل، وفي رأيي ده مش وقت نزول ألبومات جديدة".

وأضاف: "السنة اللي جاية هانزل ميني ألبوم فيه 8 أغنيات بس، وشايف إنه صعب نسمع ألبوم فيه أغنيات أكتر من كده ماقدرش أسمع 8 أغاني لمطرب مهما كانوا حلوين علشان هاتوه، وهانزل الألبوم على أسبوعين كل أسبوع أغنية".

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