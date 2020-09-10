أصالة تغني للهلال السعودي

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أطلقت الفنانة أصلة أغنية لفريق الهلال السعودي احتفالا بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وقالت أصالة على صفحتها الخاصة على انستغرام، وأخيراً غنّيت للهلال..وأخيراً تشرّفت بتكريم الفريق الّلي أسعد ملايين أنا منهمّ .. بيستحقّوا اليوم يفرحوا ..ويعرفوا قيمتهم بقلوبنا . الأغنية من كلمات الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وألحان سهم.

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