قلب جورج وسوف يحترق على سوريا

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"...وقلبي عم يحترق.."، بتلك الكلمات عبر الفنان جورج وسوف عن حزنه الشديد على سوريا التي تشهد حرائق كبيرة بفعل موجة الحرّ الشديد التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً لبنان وسوريا.

ونشر وسوف عبر حسابه على "إنستغرام" مجموعة صور تظهر غابات سوريا تحترق بشكل كبير. وعلّق قائلاً: "الغابات عم تحترق وقلبي عم يحترق معا.. ‏يا نار كوني برداً وسلاماً على سوريا وأهلها".

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