كارلا حداد الى القفص الذهبي للمرة الثانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد عن زواجها عبر صور لزفافها نشرتها على حسابها الخاص على انستغرام. وبدت حداد بفستان أبيض بسيط برفقة زوجها وائل قسيس. وتمّت مراسيم الزواج في كنيسة مار نقولا في قرية بلونة اللبنانية. وظهرت كارلا حداد في اللقطة مع زوجها وهو يطبع قبلة على جبينها إضافة الى صورٍ أخرى من المناسبة.

وكانت كارلا حداد انفصلت عن زوجها الأول مقدم البرامج طوني أبو جودة وتم الطلاق قبل أشهر عدة ولديهما الابنة الوحيدة ليا. ونشرت حينها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه بالتحديد: "رغم إنفصال وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل بإتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقى ليا الأساس".

يذكر أن كارلا وطوني كانا قد عرفا للجمهور العربي من خلال تقديمها معاً البرنامج الترفيهي "يا ليل يا عين". وحالياً تقدم حداد برنامجها الخاص والذي يحمل اسم "Fi Male" واستضافت خلاله طوني ونخبة من الوجوه من بينهم الإعلامي الكبير جورج قرداحي.