- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هالزي ممثلة ومنتجه في المسلسل التليفزيوني الجديد The Player’s Table والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية هالزى للمشاركة فى المسلسل التليفزيونى الجديد " The Player’s Table " كممثلة ، كما ستعمل المغنية الشهيرة أيضا كمنتج للمسلسل ، وذلك وفقا لمجلة " هوليوود ريبورتر ".
وستشارك هالزى فى المسلسل إلى جانب الممثلة سيدنى سوينى ، التى اشتهرت بأدوارها المميزة فى " Euphoria " و " The Handmaid’s Tale " ، و أشار موقع " ام ان أى " أن تعاون الاثنان سابقا فى فيديو كليب "Graveyard" الذى قدمته هالزى عام 2019 .
هالزي وسيدني من كليب Graveyard
يذكر أن هالزى هى واحدة من اكثر نجمات العالم مشاركة فى القضايا الكبرى و تظهر موقفها بصرامة ، حيث كانت هالزى من أوائل النجوم الذيم عبروا عن حزنهم الشديد بعد الانفجار الضخم الذى شهده مرفأ بيروت الرئيسى و ذلك فى بداية شهر أغسطس الماضى ، وأكدت فى ذلك الحين أن قلبها يتألم بسبب الصور التى رأتها أثناء وبعد الانفجار فى لبنان ، كما سالت معجبيها عن طريقة سليمة لكى تتبرع من خلالها للإغاثة فى لبنان بشكل سريع و أكثر فاعليه .
من جهة اخرى كانت هالزى واحدة من أبرز النجوم الذين شاركوا فى المسيرات الاحتجاجية فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد ، حيث جاء مقتله على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، والذى ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب فى وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر هالزي ممثلة ومنتجه في المسلسل التليفزيوني الجديد The Player’s Table لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.