شكرا لقرائتكم خبر عن هالزي ممثلة ومنتجه في المسلسل التليفزيوني الجديد The Player’s Table والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية هالزى للمشاركة فى المسلسل التليفزيونى الجديد " The Player’s Table " كممثلة ، كما ستعمل المغنية الشهيرة أيضا كمنتج للمسلسل ، وذلك وفقا لمجلة " هوليوود ريبورتر ".

وستشارك هالزى فى المسلسل إلى جانب الممثلة سيدنى سوينى ، التى اشتهرت بأدوارها المميزة فى " Euphoria " و " The Handmaid’s Tale " ، و أشار موقع " ام ان أى " أن تعاون الاثنان سابقا فى فيديو كليب "Graveyard" الذى قدمته هالزى عام 2019 .

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هالزي وسيدني من كليب Graveyard

يذكر أن هالزى هى واحدة من اكثر نجمات العالم مشاركة فى القضايا الكبرى و تظهر موقفها بصرامة ، حيث كانت هالزى من أوائل النجوم الذيم عبروا عن حزنهم الشديد بعد الانفجار الضخم الذى شهده مرفأ بيروت الرئيسى و ذلك فى بداية شهر أغسطس الماضى ، وأكدت فى ذلك الحين أن قلبها يتألم بسبب الصور التى رأتها أثناء وبعد الانفجار فى لبنان ، كما سالت معجبيها عن طريقة سليمة لكى تتبرع من خلالها للإغاثة فى لبنان بشكل سريع و أكثر فاعليه .

من جهة اخرى كانت هالزى واحدة من أبرز النجوم الذين شاركوا فى المسيرات الاحتجاجية فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد مما أثار غضبا على مستوى البلاد ، حيث جاء مقتله على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية، والذى ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب فى وفاته.