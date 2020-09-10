مي كساب تروّج لأغنية زوجها أوكا "1991" وتسخر من شاربه.. شاهد

رنا صلاح الدين - روّجت الفنانة المصرية مي كساب لأغنية زوجها الفنان أوكا "1991"، والتي تشاركه غنائها، ومن المقرر طرحها قريبا.

مب كساب نشرت صورة لبوستر الأغنية، والتي حملت طابع التسعينات، كما ظهر أوكا على البوستر بلوك تسعيناتي، كما أطلق شاربه مما يتناسب مع الموضة في ذلك الوقت.

الفنانة المصري سخرت من إطلالة زوجها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "أغنيه الجيل وكل جيل #1991 الجيل اللي إتدلع.. وربنا يسامح جوزي ع الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق علطول".

Advertisements

ووجهت تهنئة لزوجها، بقولها: "مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك #١٩٩١ قريبا بالأسواق".

وأغنية "١٩٩١"، من ألحان وتوزيع أوكا، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام الفليلة المقبلة علي موقع "اليوتيوب".