دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها برومانسية شديدة: حب حياتي.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، برومانسية شديدة.
الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور رومانسية جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، كشفت عن قوة علاقة الحب التي تربطهما.
دنيا وجهت تهنئة خاصة لزوجها، حيث كتبت: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي رامي رضوان"، فرد رامي على تهنئة زوجته بقوله: "شكرا يا حبيبتي وحياتي كلها".
يذكر أن دنيا سمير غانم، ارتبطت بزوجها الإعلامي رامي رضوان، في حفل زفاف أسطوري عام 2013، حضره عدد كبير من النجوم، وانجبت ابنتها الأولى "كايلا"، في عام 2014.
وكشفت دنيا، في تصريحات سابقة، أن زوجها الإعلامي رامي رضوان، له إيجابيات كثيرة ولكن له سلبية وحيدة تعاني منها دائمًا وهي بسبب حديثه الدائم في الحوارات والبرامج باللغة العربية الفصحى وخلال حدوث مشادة أو نقاش بينهما تجده يتحدث معها باللغة العربية الفصحى.
وأكدت أنها ليست عميقة بهذا الشكل ولهذا السبب عندما تسمع كلامه باللغة العربية تضحك وينتهي الأمر ولا تستطيع إكمال النقاش.
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