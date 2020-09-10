نجل شريف حلمي يتعرض لحادث سير مروع.. والفنان يطلب الدعاء.. صور

رنا صلاح الدين - تعرض نجل الفنان المصري شريف حلمي لحادث سير مروع على الطريق الدائري، والذي نقل على إثره إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

الفنان المصري نشر صورة لابنه بعد إصابته، كما نشر صورة لسيارته المحطمة، وذلك على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك".

شريف حلمي

شريف حلمي طلب من جمهوره الدعاء لابنه، بقوله: "الحمد لله على كل حال، اطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة.. تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم وهو الآن في العمليات بالمستشفى ".

شريف حلمي

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وأضاف: "الحمد لله في السراء والضراء، اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه مطلوب الدعاء له بالنجاة".

شريف حلمي

شريف حلمي

يذكر أن الفنان شريف حلمي كان قد شارك مؤخرا في فيلمي "البدلة" مع الفنان تامر حسني، كما شارك في فيلم "عيار ناري"، وذلك بعد تغيبه عن السينما لمدة 11 عاما، وذلك منذ مشاركته في فيلم "عجميستا" عام 2007.