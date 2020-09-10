بعد خطوبتها.. أمينة خليل تتلقى دروسا في الطبخ.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بعد احتفالها مؤخرا بخطوبتها، قررت الفنانة المصرية أمينة خليل أن تتلقى دروسا في الطبخ، استعدادا للزواج.

الفنانة المصرية انضمت لإحدى الأكاديميات لتعلم فنون الطبخ، وقد نشرت صفحة الأكاديمية على موقع "انستجرام"، مجموعة صور لأمينة وهي تتعلم الطبخ.

أمينة ظهرت في الصور وهي "تبشر البصل"، وتحمر اللحم، وتعد المحشي، وغيرها، وقد بدت في غاية السعادة.

وكانت الفنانة المصرية أمينة خليل قد احتفلت بخطوبتها في شهر يوليو الماضي في أجواء عائلية، وذلك في منزل الأسرة، بحضور عدد قليل من عائلتي العروسين، التزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، على أن يقام حفل الزفاف بداية العام القادم.

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وكانت قد ظهرت أمينة في صورة متداولة من حفل خطوبتها، وقد اختارت الأبيض، حيث تألقت بفستان قصير شديد الأناقة، من توقيع العلامة التجارية Elliatt ، ويصل سعره إلى 6495 جنيها مصريا.

امينة خليل وخطيبها

الفنانة المصرية أكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، حيث أسدلت شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة مشرقة، اشعّت فيها جمالاً وجاذبية، وظهر العريس في الصورة خلال مراسم ارتداء خواتم الخطبة، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها النجاح والسعادة والتوفيق بحياتها الجديدة.

وخطيب أمينة خليل هو المهندس عمر طه، وهو يعمل في مجال التصميمات ودرس الهندسة في أمريكا.

وبحسب التقارير الصحفية فأن عمر طه يرتبط بعلاقة صداقة بالفنان عمرو دياب، وقد رافق أمينة خليل فى أكثر من مناسبة تخص الهضبة.

امينة خليل وخطيبها