نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على جون ليجند يشتري منزلًا فاخرًا بسعر خيالي مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: اشترى المغني جون ليجند الحائز جائزة غرامي الموسيقية، منزلاً جديداً في ويست هوليوود مقابل 5.1 مليون دولار. تم بناء مواصفات المنزل على الطراز العضوي الحديث من قبل المطور العقاري بنيامين إيلوليان. ووفقاً لقائمة Illulian Realty، فإن المنزل المكون من أربع غرف نوم وأربعة حمامات يمتد على 3500 قدم مربع، إضافة إلى 2000 قدم مربع من المساحة الخارجية، وهو مثالي لطقس كاليفورنيا المشمس، ويضم المنزل حمام سباحة ومنتجعاً صحياً، بالإضافة إلى حديقة عائمة تزين الفناء.

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