زياد برجي يخضع للحجر الصحي مع ثلاث نجمات فاتنات!

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لخوض تجربته الدرامية الأولى من خلال مسلسل كوميدي بعنوان “نسونجي بالحلال” الذي ينطلق تصويره قريباً بين أبوظبي ولبنان.

وفي المسلسل يخضع زياد برجي للحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، مع ثلاث نساء جميلات وهن نادين الراسي وهبة نور وميرفا القاضي، ضمن أحداث غريبة ومفارقات في العلاقات والتحديات التي لا تخلو من الكوميديا.

ويشارك في بطولة “نسونجي بالحلال” نخبة من نجوم الدراما ومنهم زياد برجي ونادين الراسي وهشام حداد وهبة نور وميرفا القاضي ومحمد خير الجراح وإنجو ريحان وانطوانيت عقيقي وغيرهم.

العمل من إخراج نبيل لبس وتأليف الكاتب زهير قنوع، ومن إنتاج شركتي “غولدن لاين” و”آي سي ميديا” وفكرة أسامة الحمد.

وكان زياد برجي قد شارك مؤخراً في بطولة فيلم ” يوم إيه يوم لأ”، إلى جانب النجمة اللبنانية باميلا الكيك، وهو من إخراج نبيل لبس وكتابة رافي وهبي، وإنتاج “فالكون فيلمز”.