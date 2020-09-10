النيابة المصرية تحقق في شائعة وفاة محمود ياسين

الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/9/10 12:46 م بتوقيت أبوظبي
كشف شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مصر، عن أنه سيتم التحقيق في البلاغ المقدم من جانب النقابة ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.
وأشار إلى أنه تمت إحالة البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسؤولين عن ترويج الشائعة.
وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين لـ"الخليج 365": "أنا سعيد جدا بهذا التطور، وعندما قدمت البلاغ كنت واثقا من التحرك السريع للنائب العام، ولذا يجب أن أتوجه له بالشكر، وأعتبر ما حدث درسا لمروجي الشائعات الذين يحاولون إفساد حياة الفنانين بترويج أخبار كاذبة".
وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسؤولين عن ترويج الشائعة.
وجاء في البلاغ أنه بتاريخ الإثنين الموافق 10 يوليو 2020 فوجئت أسرة الفنان محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيا للتأكد من خبر وفاته، وأن ذلك الخبر انتشر بسرعة كبيرة نظرا لشعبية الفنان الجارفة في العالم العربي.
وتابع البلاغ أن الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين، حتى تم تكذيب الخبر.
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